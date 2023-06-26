***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.06.2023 09:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 26.06.2023 vadeli %3,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162113
BIST
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11:575.711
En Düşük
|Değişim
|: 2,30%
|| 128,33
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.712
11:5725,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,7336
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5728,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,9013
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
11:571.613,24
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 53,71
|Açılış
|: 1.613,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.615,66
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:57
|MERIT
|40,92
|17.391.817
|% 10,00
|
|OTTO
|173,90
|5.530.020
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|46.947.206
|% 9,98
|
|LUKSK
|35,94
|15.514.327
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.317.434
|% 9,96
|
|AVHOL
|75,35
|20.136.157
|% -9,98
|
|CELHA
|27,50
|19.227.713
|% -4,91
|
|POLTK
|2.620,00
|32.924.835
|% -4,53
|
|UFUK
|63,45
|2.312.226
|% -4,15
|
|BURVA
|65,60
|13.691.089
|% -3,39
|
|THYAO
|190,60
|4.407.373.569
|% 3,19
|
|YKBNK
|13,22
|1.755.011.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,56
|1.590.047.219
|% 3,89
|
|ASTOR
|60,10
|1.424.665.201
|% 7,51
|
|KOZAL
|24,14
|1.204.776.155
|% 3,25
|
|YKBNK
|13,22
|1.755.011.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,56
|1.590.047.219
|% 3,89
|
|ISCTR
|14,14
|949.520.389
|% 3,59
|
|EKGYO
|7,40
|486.927.007
|% 1,65
|
|SKBNK
|2,67
|150.796.440
|% 3,49
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9438
|25,9641
|% 2,91
|
|Euro
|28,2287
|28,3350
|% 3,29
|
|Sterlin
|33,0213
|33,1869
|% 3,25
|
|Frank
|28,9304
|29,1047
|% 3,20
|
|Riyal
|6,9114
|6,9461
|% 3,03
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|9,53
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|51,39
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.114
|5.281
|254,00
|
|Çeyrek
|2.565
|2.640
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,05
|19,08
|0,86
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|-0,26
|