***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası arasında 05.07.2023 vadeli %3,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından verilen vadeli ulusal notu AA (tur) dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165032BIST