***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası arasında 06.07.2023 vadeli %5 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından verilen vadeli ulusal notu AA (tur) dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166093BIST