***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.07.2023 11:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 10.07.2023 vadeli %3,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından ulusal vadeli notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168461
BIST
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12:226.254
En Düşük
|Değişim
|: 1,08%
|| 67,06
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:2226,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0647
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:2228,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0833
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:221.613,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.613,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:20
|YESIL
|5,72
|102.120.872
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.011.462
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.552.704
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AYCES
|200,30
|84.768.854
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|37.412.523
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,98
|78.050.008
|% -6,67
|
|ICUGS
|8,11
|12.314.929
|% -4,59
|
|RAYSG
|31,40
|33.457.774
|% -4,44
|
|DAPGM
|38,70
|33.228.321
|% -4,11
|
|ASTOR
|82,55
|4.342.907.622
|% 1,10
|
|THYAO
|214,30
|3.303.919.507
|% -0,42
|
|ASELS
|61,20
|2.279.885.945
|% 3,64
|
|TUPRS
|90,90
|1.814.914.691
|% 0,11
|
|EREGL
|39,58
|1.792.963.947
|% 1,49
|
|EKGYO
|8,40
|1.722.984.936
|% -0,59
|
|ZOREN
|3,66
|404.495.231
|% 1,67
|
|ADESE
|1,71
|142.132.795
|% 5,56
|
|YKBNK
|13,07
|977.919.309
|% 0,85
|
|PETKM
|16,30
|1.202.260.996
|% 2,32
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0955
|26,1010
|% 0,24
|
|Euro
|28,6265
|28,6462
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,2973
|33,4643
|% -0,08
|
|Frank
|29,2029
|29,3788
|% 0,03
|
|Riyal
|6,9298
|6,9646
|% 0,14
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,93
|
|Cumhuriyet
|10.769
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.386
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.201
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,35
|0,02
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|-0,69
|