***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.07.2023 08:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 13.07.2023 vadeli %5 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından verilen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171182
BIST
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11:226.417
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 75,16
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:2226,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0252
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:2229,2206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1566
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
11:221.648,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.648,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MAALT
|489,60
|19.848.516
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|12.146.739
|% 9,99
|
|AYCES
|266,50
|27.411.167
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|49.903.486
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.779.318
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.295.979
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|912.876.339
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,98
|15.461.011
|% -6,12
|
|POLTK
|3.552,00
|9.571.696
|% -4,52
|
|ASTOR
|85,30
|2.843.703.996
|% 6,83
|
|THYAO
|212,80
|2.362.658.876
|% 0,90
|
|SISE
|48,24
|2.073.983.130
|% 3,30
|
|AKBNK
|23,76
|1.723.525.221
|% 2,86
|
|EUPWR
|137,90
|1.346.611.532
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,50
|992.592.163
|% 1,19
|
|IHLAS
|1,00
|95.464.778
|% -1,96
|
|YKBNK
|13,93
|1.116.896.663
|% 1,02
|
|ISCTR
|14,75
|1.142.155.322
|% 0,89
|
|AKBNK
|23,76
|1.723.525.221
|% 2,86
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1464
|26,1517
|% 0,10
|
|Euro
|29,2123
|29,2206
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,9978
|34,1683
|% 0,51
|
|Frank
|30,1648
|30,3465
|% 0,60
|
|Riyal
|6,9484
|6,9832
|% 0,10
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,65
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|5,72
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.618
|10.817
|-9,00
|
|Yarım
|5.309
|5.433
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.663
|2.717
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,16
|