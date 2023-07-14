***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.07.2023 14:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 14.07.2023 vadeli %5 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından verilen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172082
BIST
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17:046.431
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 63,02
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
17:0426,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1608
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
17:0429,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1495
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
17:041.642,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.644,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TUKAS
|6,49
|346.533.506
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|410.993.503
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|150.552.656
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.065.701
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|89.359.293
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.639.350
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.225.027
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.196.212
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.415.238
|% -9,98
|
|THYAO
|211,80
|6.944.054.602
|% 1,10
|
|ASELS
|70,45
|6.313.457.307
|% 3,60
|
|SISE
|48,78
|4.314.901.245
|% 1,84
|
|AKBNK
|24,64
|3.368.523.707
|% 0,82
|
|ASTOR
|82,15
|3.356.784.874
|% -1,32
|
|YKBNK
|13,90
|2.661.262.967
|% -2,59
|
|ISCTR
|14,57
|2.710.859.354
|% -1,29
|
|EKGYO
|8,25
|1.435.011.431
|% -0,84
|
|SKBNK
|2,87
|415.280.117
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,64
|3.368.523.707
|% 0,82
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1242
|26,1810
|% 0,62
|
|Euro
|29,3635
|29,3779
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,1631
|34,3344
|% 0,17
|
|Frank
|30,2028
|30,3848
|% 0,00
|
|Riyal
|6,9536
|6,9885
|% 0,48
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,49
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|8,06
|
|Cumhuriyet
|10.981
|11.147
|2,00
|
|Tam
|10.634
|10.829
|46,00
|
|Yarım
|5.317
|5.440
|23,00
|
|Çeyrek
|2.667
|2.720
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|0,20
|
|B. Petrol
|80,98
|80,98
|-0,38
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19FONET
Yüzde 8.41 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 805, 163 adet işlem
-
17:18HDFGS
Yüzde 5.78 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 946, 952 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 6, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 84, 424.00 milyon TL de
-
17:17PASEU
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 777, 010 adet işlem
-
17:16TKFEN
Yüzde 5.16 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 507, 467 adet işlem