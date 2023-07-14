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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

14.07.2023 14:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

TEB Portföy Onbirinci Serbest ( Döviz - Avro ) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 14.07.2023 vadeli %3,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından verilen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172083


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