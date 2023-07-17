***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.07.2023 10:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 17.07.2023 vadeli %5 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası'nın FITCH tarafından verilen vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172599
BIST
'
12:186.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 130,76
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1826,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1400
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1829,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1383
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:181.650,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.649,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:18
|INGRM
|634,70
|11.463.448
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|438.245.354
|% 9,99
|
|EUYO
|15,08
|6.271.672
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|14.089.104
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.590.661
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,06
|16.545.437
|% -7,52
|
|MTRYO
|6,05
|7.101.211
|% -7,35
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|THYAO
|217,70
|4.648.151.583
|% 1,97
|
|ASELS
|73,00
|3.767.292.207
|% 5,04
|
|YKBNK
|14,00
|2.608.570.154
|% 0,65
|
|SISE
|49,84
|2.510.087.883
|% 1,26
|
|AKBNK
|25,88
|1.804.130.477
|% 4,52
|
|YKBNK
|14,00
|2.608.570.154
|% 0,65
|
|EKGYO
|8,33
|1.390.026.711
|% 1,09
|
|ZOREN
|3,70
|510.892.990
|% 2,49
|
|ISCTR
|14,71
|1.540.151.042
|% 1,52
|
|AKBNK
|25,88
|1.804.130.477
|% 4,52
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2537
|26,2653
|% 0,54
|
|Euro
|29,5060
|29,5129
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2635
|34,4353
|% 0,49
|
|Frank
|30,4668
|30,6504
|% 0,91
|
|Riyal
|6,9750
|7,0099
|% 0,45
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|7,64
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.642
|10.837
|54,00
|
|Yarım
|5.321
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,33
|
Seans Raporu
12:18
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29ACSEL
Yüzde 8.95 oranında artışla 96.75 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 957 adet işlem
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TOASO, ARCLK
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM