***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.07.2023 17:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 20.07.2023 vadeli %5,00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173910
BIST
'
17:386.677
En Düşük
|Değişim
|: 1,61%
|| 105,95
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
17:3826,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0560
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
17:3829,9749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0325
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
17:381.700,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.700,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.699,31
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ONCSM
|115,50
|360.437.880
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|44.256.618
|% 10,00
|
|TEZOL
|18,39
|253.084.369
|% 9,99
|
|ASTOR
|89,70
|8.137.102.398
|% 9,99
|
|SDTTR
|164,00
|188.635.451
|% 9,99
|
|RALYH
|77,45
|261.017.962
|% -9,99
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|21.213.005
|% -9,96
|
|MAALT
|571,20
|91.121.519
|% -6,50
|
|AYCES
|197,50
|22.506.823
|% -5,05
|
|THYAO
|225,00
|10.529.953.910
|% 0,63
|
|ASTOR
|89,70
|8.137.102.398
|% 9,99
|
|AKBNK
|25,02
|5.272.151.204
|% 0,00
|
|ASELS
|73,95
|5.196.876.516
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,24
|4.959.155.060
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,50
|4.884.528.694
|% 1,92
|
|YKBNK
|13,24
|4.959.155.060
|% 0,15
|
|ODAS
|9,78
|2.882.135.401
|% 9,76
|
|SKBNK
|2,91
|769.236.464
|% 3,93
|
|AKBNK
|25,02
|5.272.151.204
|% 0,00
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8245
|26,8364
|% 0,19
|
|Euro
|29,9287
|29,9967
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,4288
|34,6014
|% -0,36
|
|Frank
|30,9140
|31,1003
|% -0,53
|
|Riyal
|7,1409
|7,1767
|% 0,25
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.704
|1,19
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.172
|11.335
|-41,00
|
|Yarım
|5.586
|5.693
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.847
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,68
|0,01
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,71
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:51XU100
Endeks 6, 687 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 136, 087.00 milyon TL de
-
17:48OYLUM
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 805, 822 adet işlem
-
17:47MEPET
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 663, 355 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, SASA, HEKTS
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 101, 24 artarak (% 1.72 ) 5, 990