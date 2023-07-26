***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.07.2023 15:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 26.07.2023 vadeli %5,00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175380
BIST
'
17:216.726
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 120,63
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:2126,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0277
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:2129,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1500
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,9500
En Düşük
29,8500
17:211.703,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.703,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GSDHO
|4,51
|483.659.769
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.560.883
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.498.051
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.221.998
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,98
|16.011.536
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|687.866.646
|% -9,98
|
|ADEL
|280,00
|175.702.010
|% -6,07
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|LUKSK
|54,10
|13.040.122
|% -5,42
|
|YKBNK
|12,66
|8.129.000.548
|% -5,31
|
|ASTOR
|104,70
|9.158.101.068
|% 4,70
|
|YKBNK
|12,66
|8.129.000.548
|% -5,31
|
|KOZAL
|27,98
|6.326.597.108
|% 9,73
|
|THYAO
|222,20
|5.613.347.154
|% 2,25
|
|ASELS
|72,75
|4.511.945.579
|% 2,61
|
|YKBNK
|12,66
|8.129.000.548
|% -5,31
|
|EKGYO
|8,30
|2.334.066.810
|% 1,34
|
|KOZAL
|27,98
|6.326.597.108
|% 9,73
|
|ODAS
|10,77
|2.172.818.697
|% 9,23
|
|CANTE
|17,43
|3.521.606.717
|% 1,28
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9345
|26,9471
|% 0,10
|
|Euro
|29,9000
|29,9500
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,7224
|34,8965
|% 0,30
|
|Frank
|31,0950
|31,2823
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1642
|7,2001
|% 0,10
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|3,92
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|84,00
|
|Tam
|11.124
|11.212
|40,00
|
|Yarım
|5.553
|5.632
|20,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,42
|
Seans Raporu
17:21
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