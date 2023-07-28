***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.07.2023 17:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 28.07.2023 vadeli %3,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176501
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0476
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1508
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.699,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 15,07
|Açılış
|: 1.699,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.700,06
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|238,80
|510.698.561
|% 10,00
|
|KCHOL
|134,20
|5.043.516.680
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.672
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|2.016.573
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.469.101
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.774.924
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.584.881
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.262.181
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|197.861.081
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.370.100.521
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|11.932.804.906
|% 2,84
|
|YKBNK
|14,02
|10.081.935.778
|% 6,29
|
|SAHOL
|57,65
|5.990.654.744
|% 5,10
|
|KOZAL
|27,92
|5.910.565.095
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,40
|5.688.963.783
|% 0,10
|
|YKBNK
|14,02
|10.081.935.778
|% 6,29
|
|EKGYO
|8,50
|5.357.226.738
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,14
|1.357.084.615
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,06
|5.093.365.820
|% 4,80
|
|PETKM
|17,58
|5.590.250.333
|% 4,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9372
|26,9497
|% 0,18
|
|Euro
|29,6982
|29,7049
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,5511
|34,7244
|% 0,55
|
|Frank
|30,9248
|31,1111
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1619
|7,1979
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|15,82
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.698
|13,04
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.069
|11.164
|21,00
|
|Yarım
|5.526
|5.608
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,05
|0,14
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem