***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
01.08.2023 14:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 01.08.2023 vadeli %5,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179121
BIST
'
15:417.216
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,11
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:4126,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0771
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:4129,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0013
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:411.691,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.691,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:41
|FORMT
|3,26
|263.511.708
|% 226,00
|
|TUCLK
|50,05
|66.661.942
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|158.376.978
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|120.518.347
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|372.535.933
|% 9,99
|
|AVHOL
|126,00
|25.526.046
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|10.716.702
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.665.536
|% -9,93
|
|INFO
|12,50
|225.330.779
|% -9,22
|
|ASTOR
|115,30
|10.484.979.904
|% 3,50
|
|SASA
|65,25
|9.842.755.166
|% 7,05
|
|EREGL
|41,46
|6.812.622.197
|% -0,58
|
|ASELS
|75,80
|5.467.246.841
|% 1,61
|
|THYAO
|232,90
|5.052.059.092
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,66
|2.623.931.786
|% -0,35
|
|ZOREN
|4,29
|1.168.613.621
|% -0,23
|
|ISCTR
|15,52
|4.058.301.178
|% 2,71
|
|YKBNK
|14,09
|3.259.910.158
|% -0,98
|
|IHYAY
|1,24
|211.494.455
|% 5,98
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9431
|26,9825
|% 0,29
|
|Euro
|29,5407
|29,5478
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3085
|34,4806
|% -0,30
|
|Frank
|30,6257
|30,8102
|% -0,33
|
|Riyal
|7,1661
|7,2021
|% 0,28
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-18,96
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|-8,76
|
|Cumhuriyet
|11.297
|11.468
|-51,00
|
|Tam
|11.052
|11.131
|-39,00
|
|Yarım
|5.530
|5.591
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,45
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56PNLSN
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 54.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 856, 323 adet işlem
-
15:55ISGSY
Yüzde 4.69 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 005, 343 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, AKBNK
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.20 ) 6, 454
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, GARFA, TUCLK, SAYAS, TETMT, SEYKM, PETUN, FZLGY, ZEDUR, CVKMD