***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.08.2023 13:48
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 04.08.2023 vadeli %5,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180665
BIST
'
15:097.324
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 102,47
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0926,9951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0483
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0929,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0510
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:091.675,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.675,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:07
|BIENY
|68,75
|1.330.437.432
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|706.209.526
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.964.964
|% 9,99
|
|QNBFB
|61,65
|3.129.413
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|36.661.839
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|384.863.881
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,04
|43.653.599
|% -9,90
|
|PSGYO
|8,47
|323.608.760
|% -6,41
|
|PCILT
|28,96
|154.976.027
|% -6,16
|
|CVKMD
|328,90
|684.635.519
|% -5,60
|
|ASTOR
|112,90
|4.706.501.528
|% -0,27
|
|SMRTG
|84,90
|2.816.986.807
|% 1,43
|
|ATAKP
|71,80
|1.962.793.087
|% 2,72
|
|FZLGY
|15,18
|1.779.357.848
|% 6,08
|
|EUPWR
|199,90
|1.496.759.237
|% -3,48
|
|FZLGY
|15,18
|1.779.357.848
|% 6,08
|
|ASTOR
|112,90
|4.706.501.528
|% -0,27
|
|AKFYE
|15,14
|531.878.275
|% -1,11
|
|ATAKP
|71,80
|1.962.793.087
|% 2,72
|
|BIENY
|68,75
|1.330.437.432
|% 10,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9823
|26,9887
|% 0,16
|
|Euro
|29,5532
|29,5597
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,1451
|34,3164
|% -0,02
|
|Frank
|30,6343
|30,8188
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1719
|7,2079
|% 0,11
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|0,35
|
|Cumhuriyet
|11.181
|11.350
|-26,00
|
|Tam
|10.944
|11.023
|-81,00
|
|Yarım
|5.476
|5.537
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.738
|2.769
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,38
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 22 artarak (% 1.55 ) 7, 930
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EREGL
-
15:22XU100
Endeks 7, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 77, 032.00 milyon TL de
-
15:22PASEU
Yüzde 7.83 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 325, 349 adet işlem
-
15:21PASEU
Yüzde 7.75 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 262, 632 adet işlem