***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.08.2023 11:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 10.08.2023 vadeli %5,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafıdan belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183406
BIST
'
13:297.740
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 138,92
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.746
13:2927,0404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0503
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
13:2929,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2249
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8569
En Düşük
28,7774
13:291.670,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.670,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,68
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ORGE
|38,50
|166.205.411
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|93.164.581
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|12.537.285
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|8.231.947
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|PRZMA
|30,94
|5.724.964
|% -9,95
|
|VERTU
|35,36
|144.824.847
|% -9,57
|
|DERIM
|16,27
|69.121.291
|% -9,26
|
|QNBFL
|185,20
|602.494
|% -8,90
|
|YKSLN
|11,54
|50.105.947
|% -8,41
|
|THYAO
|265,90
|7.962.468.205
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,72
|6.182.156.514
|% 4,24
|
|ISCTR
|18,39
|5.936.915.657
|% 4,31
|
|AKBNK
|32,90
|5.461.223.609
|% 6,27
|
|ASTOR
|120,70
|3.504.268.793
|% 3,07
|
|YKBNK
|16,72
|6.182.156.514
|% 4,24
|
|ISCTR
|18,39
|5.936.915.657
|% 4,31
|
|SKBNK
|3,58
|1.006.416.059
|% 4,68
|
|AKBNK
|32,90
|5.461.223.609
|% 6,27
|
|ADESE
|2,27
|375.319.903
|% 4,61
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0349
|27,0404
|% 0,19
|
|Euro
|29,8130
|29,8569
|% 0,76
|
|Sterlin
|34,4013
|34,5738
|% 0,47
|
|Frank
|30,8330
|31,0188
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1890
|7,2251
|% 0,19
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,94
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-34,00
|
|Tam
|11.131
|11.211
|-4,00
|
|Yarım
|5.574
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.816
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,85
|0,16
|
|B. Petrol
|87,31
|87,31
|-0,24
|