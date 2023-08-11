***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.08.2023 09:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 11.08.2023 vadeli %3,75 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafıdan belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184221
BIST
'
12:127.520
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 78,04
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:1227,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0599
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:1229,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0999
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:121.668,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.668,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:12
|SAYAS
|58,85
|145.355.856
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.439.500
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|RYSAS
|30,60
|38.489.615
|% 9,99
|
|AGHOL
|197,10
|361.290.097
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,41
|117.654.919
|% -57,52
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,71
|935.591.391
|% -8,39
|
|DOCO
|3.522,10
|41.039.933
|% -7,31
|
|THYAO
|260,00
|4.077.786.036
|% 0,58
|
|ASTOR
|124,40
|3.848.350.770
|% 3,15
|
|AKBNK
|30,24
|2.481.909.130
|% -1,37
|
|KLSER
|73,25
|2.431.564.836
|% 2,95
|
|GARAN
|55,25
|2.355.216.084
|% 1,38
|
|SKBNK
|3,81
|725.560.507
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,40
|1.526.156.041
|% -1,18
|
|YKBNK
|15,50
|2.225.345.272
|% -1,40
|
|ISCTR
|17,03
|1.930.374.210
|% -1,39
|
|AKBNK
|30,24
|2.481.909.130
|% -1,37
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0356
|27,0580
|% 0,22
|
|Euro
|29,7263
|29,7362
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,2634
|34,4352
|% 0,32
|
|Frank
|30,7332
|30,9183
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1864
|7,2225
|% 0,07
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|6,87
|
|Cumhuriyet
|11.358
|11.530
|-23,00
|
|Tam
|11.103
|11.190
|2,00
|
|Yarım
|5.560
|5.621
|1,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.810
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|0,06
|
|B. Petrol
|86,28
|86,28
|-0,12
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 83 artarak (% 0.64 ) 8, 158
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, AKBNK
-
12:27XU100
Endeks 7, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 53, 985.00 milyon TL de
-
12:27ONCSM
Yüzde 9.17 oranında artışla 237.00 lira fiyatla işlem gören hissede 669, 684 adet işlem
-
12:25ASUZU
Yüzde 7.97 oranında artışla 247.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 600 adet işlem