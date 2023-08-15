***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.08.2023 15:01
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 15.08.2023 vadeli %3,75 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafıdan belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185575
BIST
'
14:547.686
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -50,96
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.769
14:5427,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
14:5429,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1203
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6351
En Düşük
29,4400
14:541.656,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.656,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.654,38
BIST En Aktif Hisseler14:54
|BARMA
|19,91
|22.910.716
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|25.230.051
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|131.050.214
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|8.418.740
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|3.425.348
|% 10,00
|
|PARSN
|104,50
|464.554.230
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|517.075.763
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.079.979.853
|% -9,76
|
|QNBFB
|71,20
|712.841
|% -8,37
|
|ULUFA
|9,01
|106.678.681
|% -7,30
|
|ASTOR
|143,20
|8.109.421.837
|% 2,29
|
|THYAO
|261,40
|6.310.030.972
|% 0,00
|
|KRDMD
|25,48
|3.120.322.036
|% 1,51
|
|EREGL
|41,92
|2.848.669.170
|% -1,50
|
|TUPRS
|114,00
|2.536.448.666
|% -0,87
|
|ZOREN
|4,85
|2.339.568.936
|% 7,06
|
|ADESE
|2,22
|1.079.979.853
|% -9,76
|
|SKBNK
|3,97
|756.941.648
|% -1,73
|
|YKBNK
|15,97
|2.165.491.827
|% 0,82
|
|KRDMD
|25,48
|3.120.322.036
|% 1,51
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0552
|27,0608
|% 0,20
|
|Euro
|29,5748
|29,5940
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,2676
|34,4395
|% 0,34
|
|Frank
|30,7291
|30,9142
|% 0,33
|
|Riyal
|7,1925
|7,2285
|% 0,22
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-2,91
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|11.328
|11.499
|-14,00
|
|Tam
|11.098
|11.165
|-41,00
|
|Yarım
|5.566
|5.608
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,65
|