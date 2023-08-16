***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.08.2023 15:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 16.08.2023 vadeli %3,75 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafıdan belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186006
BIST
'
16:347.687
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,04
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3427,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0128
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3429,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0649
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:341.655,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.655,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ISKPL
|9,68
|144.936.125
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|776.933.292
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.210.898.610
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.055.469
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.291.538
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.751.778
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.105.661.590
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.435.005
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,30
|6.636.381.121
|% 4,28
|
|ASTOR
|132,30
|5.530.810.459
|% -5,09
|
|THYAO
|256,20
|5.268.322.450
|% -1,35
|
|PETKM
|19,74
|4.579.480.131
|% 1,70
|
|KRDMD
|26,34
|4.266.668.088
|% 3,86
|
|ZOREN
|5,24
|2.364.190.098
|% 5,22
|
|ADESE
|2,05
|794.370.862
|% -7,66
|
|SKBNK
|4,05
|1.068.698.562
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,36
|4.006.218.434
|% -0,79
|
|ODAS
|12,83
|3.026.520.475
|% 5,60
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0559
|27,0690
|% 0,05
|
|Euro
|29,5562
|29,5727
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3396
|34,5119
|% 0,30
|
|Frank
|30,6413
|30,8259
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1944
|7,2304
|% 0,11
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,03
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|1,99
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-12,00
|
|Tam
|11.091
|11.161
|-23,00
|
|Yarım
|5.563
|5.606
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,64
|19,67
|0,09
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|0,25
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47EMKEL
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 999, 795 adet işlem
-
16:46FADE
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 16.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 910, 489 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.29 ) 8, 292
-
16:45XU100
Endeks 7, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 112, 439.00 milyon TL de
-
16:45SMRTG
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 75.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 996 adet işlem