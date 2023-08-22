***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.08.2023 10:00
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 22.08.2023 vadeli %5,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafıdan belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188095
BIST
'
10:577.826
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 29,54
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.825
En Yüksek
7.903
10:5727,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0588
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5729,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1548
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:571.662,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.662,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:57
|NETAS
|47,32
|13.580.462
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.039.231
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|1.281.866
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|7.935.037
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,43
|47.827.255
|% -8,18
|
|AVHOL
|101,00
|49.293.861
|% -7,42
|
|ONCSM
|201,10
|58.664.540
|% -7,24
|
|TUPRS
|144,30
|5.342.513.601
|% 3,29
|
|THYAO
|260,80
|5.020.383.729
|% 0,69
|
|EREGL
|44,66
|2.579.572.856
|% -0,76
|
|TCELL
|58,45
|1.977.898.556
|% 2,81
|
|KLSER
|114,30
|1.587.280.322
|% 8,44
|
|SKBNK
|4,07
|339.138.810
|% 0,74
|
|ODAS
|12,65
|924.193.649
|% 2,60
|
|YKBNK
|15,81
|1.132.670.763
|% -1,25
|
|ZOREN
|5,03
|298.172.429
|% 1,41
|
|EREGL
|44,66
|2.579.572.856
|% -0,76
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1886
|27,2116
|% 0,26
|
|Euro
|29,7377
|29,7553
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,6920
|34,8660
|% 0,49
|
|Frank
|30,8649
|31,0508
|% 0,29
|
|Riyal
|7,2290
|7,2652
|% 0,20
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|6,40
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|8,86
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.184
|11.273
|27,00
|
|Yarım
|5.609
|5.663
|14,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,45
|0,09
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-0,34
|