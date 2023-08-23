***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.08.2023 13:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 23.08.2023 vadeli %3,75 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafıdan belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188584
BIST
'
17:137.711
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -60,09
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.685
En Yüksek
7.832
17:1327,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0318
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:1329,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1106
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:131.675,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 17,40
|Açılış
|: 1.675,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|AKYHO
|4,18
|86.111.799
|% 10,00
|
|SAFKR
|29,48
|75.476.356
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.697.193.019
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.858.409
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.951.109
|% -9,98
|
|YGYO
|2,73
|130.354.661
|% -8,39
|
|ONCSM
|185,20
|119.299.433
|% -7,40
|
|BRLSM
|30,74
|718.183.689
|% -7,13
|
|THYAO
|243,10
|8.644.204.986
|% -4,63
|
|TUPRS
|131,40
|8.615.277.428
|% -5,47
|
|EREGL
|45,30
|7.809.336.541
|% 1,62
|
|ASTOR
|125,80
|7.125.919.385
|% -1,87
|
|TCELL
|59,15
|6.017.835.707
|% 0,68
|
|EKGYO
|9,12
|5.963.081.270
|% 2,47
|
|YKBNK
|15,56
|5.050.688.383
|% 0,65
|
|ISCTR
|16,96
|3.754.403.743
|% 3,99
|
|KATMR
|2,06
|452.847.352
|% 3,00
|
|SKBNK
|3,96
|815.241.593
|% 0,25
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2126
|27,2170
|% 0,12
|
|Euro
|29,5667
|29,5944
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,3863
|34,5588
|% -0,32
|
|Frank
|30,8579
|31,0438
|% 0,38
|
|Riyal
|7,2320
|7,2682
|% 0,13
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|19,83
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|19,07
|
|Cumhuriyet
|11.501
|11.675
|84,00
|
|Tam
|11.259
|11.360
|41,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.849
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|21,11
|21,13
|0,67
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|-1,07
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28VKFYO
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 512, 676 adet işlem
-
17:27EKIZ
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 343 adet işlem
-
17:26GENIL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 67.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 311, 923 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 9 kaybederek (% -0.98 ) 6, 787
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, KZBGY, KAPLM, VKING, SODSN, KLSER, EGGUB, TATEN, TDGYO, ALFAS