***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.08.2023 10:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 28.08.2023 vadeli %
5,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafıdan belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189848
BIST
'
12:477.929
En Düşük
|Değişim
|: 2,76%
|| 212,68
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4726,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1025
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,6360
En Düşük
26,2691
12:4728,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1402
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:471.634,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.634,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IZENR
|44,66
|882.758.849
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.281.544
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.502.216
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.321.437
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.486.593
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|55.856.935
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,72
|339.662.681
|% -6,54
|
|EUKYO
|11,38
|6.547.561
|% -4,29
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|THYAO
|247,00
|4.805.881.432
|% 3,78
|
|TUPRS
|139,30
|4.134.643.801
|% 4,34
|
|ASTOR
|134,70
|3.654.929.610
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|YKBNK
|17,07
|3.292.443.146
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,90
|693.729.452
|% 0,62
|
|EKGYO
|8,56
|1.183.935.705
|% -0,93
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4694
|26,6360
|% 0,39
|
|Euro
|28,7061
|28,7528
|% 0,49
|
|Sterlin
|33,2993
|33,4663
|% 0,09
|
|Frank
|29,9326
|30,1129
|% 0,12
|
|Riyal
|7,0626
|7,0980
|% 0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,14
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|10.999
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.516
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,32
|