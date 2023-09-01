***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
01.09.2023 11:48
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 01/09/2023 vadeli %5,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190753
BIST
'
14:447.973
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 54,97
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4426,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0281
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
14:4428,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:441.669,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.669,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:42
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|ULKER
|67,10
|1.131.918.933
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.616.457.303
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.626.200
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.531.405.468
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|267.150.761
|% -9,95
|
|YESIL
|5,14
|107.899.338
|% -7,39
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|DOBUR
|80,70
|90.831.488
|% -6,11
|
|ASTOR
|142,90
|5.713.072.147
|% -0,76
|
|ISCTR
|21,44
|4.918.659.030
|% 1,80
|
|TUPRS
|142,40
|4.344.769.223
|% 0,92
|
|KOZAL
|28,50
|3.694.864.296
|% 0,14
|
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,71
|3.150.894.371
|% 1,40
|
|ISCTR
|21,44
|4.918.659.030
|% 1,80
|
|KOZAL
|28,50
|3.694.864.296
|% 0,14
|
|IHLAS
|1,11
|145.885.483
|% 1,83
|
|YKBNK
|15,85
|1.853.670.065
|% -0,31
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7063
|26,7285
|% 0,14
|
|Euro
|28,9479
|28,9547
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7561
|33,9254
|% 0,17
|
|Frank
|30,1350
|30,3166
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1004
|7,1360
|% 0,15
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|4,22
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.991
|11.090
|-4,00
|
|Yarım
|5.512
|5.566
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|0,19
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|0,92
|
Seans Raporu
14:42
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14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 65 artarak (% 0.41 ) 8, 445
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14:57XU100
Endeks 7, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 81, 367.00 milyon TL de
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14:57VAKFN
Yüzde 4.11 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 434, 063 adet işlem
-
14:56PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 310 adet işlem