***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.09.2023 10:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 06.09.2023 vadeli %5,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191986
BIST
'
10:528.253
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 17,25
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.224
En Yüksek
8.299
10:5226,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0535
|Açılış
|: 90,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 90,0400
|
26,8406
En Düşük
26,6949
10:5228,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0838
|Açılış
|: 23,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,9000
|
28,9526
En Düşük
28,6551
10:5220,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,10
|Açılış
|: 20,16
|
|Önceki Kapanış
|: 20,27
|
20,35
En Düşük
20,15
BIST En Aktif Hisseler10:52
|ONCSM
|247,60
|115.376.928
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|38.883.717
|% 10,00
|
|ISBTR
|102.307,50
|613.845
|% 10,00
|
|GLBMD
|34,60
|14.510.970
|% 9,98
|
|BYDNR
|65,65
|7.047.528
|% 9,97
|
|ISKPL
|12,24
|27.448.767
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|340.319.342
|% -9,99
|
|BRYAT
|2.453,20
|362.685.378
|% -7,71
|
|EKIZ
|38,84
|383.895
|% -7,26
|
|ALCAR
|766,50
|142.800.521
|% -6,84
|
|EREGL
|46,78
|2.741.095.141
|% 1,70
|
|SISE
|55,10
|2.360.073.254
|% 2,42
|
|EKGYO
|9,44
|1.860.530.198
|% 0,00
|
|ASELS
|39,64
|1.528.481.409
|% 2,96
|
|KRDMD
|27,24
|1.193.969.810
|% 0,81
|
|EKGYO
|9,44
|1.860.530.198
|% 0,00
|
|EREGL
|46,78
|2.741.095.141
|% 1,70
|
|YKBNK
|17,20
|992.603.506
|% 0,35
|
|ZOREN
|4,90
|271.258.420
|% -0,20
|
|KRDMD
|27,24
|1.193.969.810
|% 0,81
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8179
|26,8233
|% 0,20
|
|Euro
|28,7916
|28,8050
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,5993
|33,7678
|% 0,23
|
|Frank
|30,0309
|30,2118
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1284
|7,1641
|% 0,22
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|1,86
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.010
|11.108
|-36,00
|
|Yarım
|5.522
|5.575
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.788
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,64
|89,64
|-0,40
|
Seans Raporu
10:52
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