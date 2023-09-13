***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.09.2023 15:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 13.09.2023 vadeli %3,75 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194418
BIST
'
15:448.147
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -12,80
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.141
En Yüksek
8.236
15:4426,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1007
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
15:4428,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0560
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
15:441.654,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.654,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler15:44
|EBEBK
|74,80
|44.607.279
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|64.402.756
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|1.610.872
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.996.184
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.374.080
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|617.741.589
|% -9,95
|
|OFSYM
|79,05
|179.973.176
|% -8,72
|
|LINK
|89,05
|143.202.362
|% -7,72
|
|SISE
|56,30
|7.275.906.554
|% 3,78
|
|ENKAI
|38,72
|5.642.972.724
|% 1,41
|
|YKBNK
|16,67
|3.908.185.889
|% 2,96
|
|THYAO
|235,10
|3.513.555.469
|% -0,38
|
|ASTOR
|140,30
|2.878.955.173
|% -0,21
|
|YKBNK
|16,67
|3.908.185.889
|% 2,96
|
|ZOREN
|4,94
|976.414.616
|% 0,41
|
|AKGRT
|6,16
|1.103.788.533
|% 8,83
|
|SKBNK
|5,55
|916.850.683
|% 6,12
|
|EKGYO
|8,77
|1.483.900.819
|% -1,13
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9335
|26,9398
|% 0,36
|
|Euro
|28,9631
|28,9777
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,5084
|33,6764
|% 0,13
|
|Frank
|30,0444
|30,2253
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1614
|7,1974
|% 0,29
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,01
|
|Cumhuriyet
|11.277
|11.447
|14,00
|
|Tam
|11.020
|11.119
|-38,00
|
|Yarım
|5.527
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|0,36
|