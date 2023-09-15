***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.09.2023 10:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 15.09.2023 vadeli %5,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195255
BIST
'
10:478.059
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -60,25
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
10:4726,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0652
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3696
En Düşük
26,8718
10:4728,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0767
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,0931
En Düşük
28,6370
10:471.663,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.663,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ISBTR
|199.368,10
|1.268.707
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|31.591.125
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|35.263.364
|% 10,00
|
|SUMAS
|247,80
|659.148
|% 9,99
|
|ONCSM
|212,70
|45.093.741
|% 9,98
|
|ORMA
|112,50
|379.350
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,20
|832.986
|% -9,98
|
|KLNMA
|26,50
|1.206.598
|% -9,56
|
|SKTAS
|5,54
|10.018.337
|% -8,73
|
|EBEBK
|75,40
|1.401.357.905
|% -8,33
|
|THYAO
|230,00
|2.656.180.081
|% -3,56
|
|EBEBK
|75,40
|1.401.357.905
|% -8,33
|
|EREGL
|44,42
|1.146.405.772
|% 0,91
|
|SISE
|55,95
|1.021.995.404
|% -1,15
|
|YKBNK
|16,21
|974.328.431
|% 0,43
|
|SKBNK
|5,67
|404.564.329
|% 4,23
|
|YKBNK
|16,21
|974.328.431
|% 0,43
|
|ZOREN
|4,74
|280.578.541
|% -1,46
|
|HALKB
|16,80
|656.031.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|21,78
|802.969.743
|% 0,74
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9785
|26,9839
|% 0,24
|
|Euro
|28,7854
|28,7943
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,4347
|33,6023
|% 0,31
|
|Frank
|30,0074
|30,1882
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1718
|7,2078
|% 0,15
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|6,20
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|8,21
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.032
|11.134
|1,00
|
|Yarım
|5.533
|5.590
|0,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.795
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,00
|0,38
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|0,49
|