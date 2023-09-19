***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
19.09.2023 11:41
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 19.09.2023 vadeli %5,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196130
BIST
'
13:287.725
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,57
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
13:2827,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0250
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
13:2828,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0533
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
13:281.682,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.682,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler13:28
|TETMT
|1.695,20
|2.352.938
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|11.459.676
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|43.222.618
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|409.150.650
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|33.718.500
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|149.850.309
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,50
|10.768.733
|% -9,91
|
|SODSN
|55,10
|1.386.382
|% -8,09
|
|ANGEN
|19,68
|383.620.019
|% -6,46
|
|BRSAN
|734,00
|1.445.349.293
|% -5,90
|
|SAHOL
|55,65
|4.944.111.024
|% -0,27
|
|THYAO
|220,20
|3.409.541.669
|% 0,96
|
|TUPRS
|142,50
|3.213.608.355
|% 2,89
|
|ISCTR
|21,92
|1.779.806.148
|% 0,46
|
|EREGL
|42,32
|1.614.570.145
|% 0,19
|
|EKGYO
|8,08
|890.799.551
|% -0,37
|
|SKBNK
|5,59
|568.756.938
|% -2,95
|
|SAHOL
|55,65
|4.944.111.024
|% -0,27
|
|KATMR
|1,94
|157.466.448
|% 0,52
|
|ISCTR
|21,92
|1.779.806.148
|% 0,46
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0276
|27,0339
|% 0,09
|
|Euro
|28,9469
|28,9593
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3913
|33,5588
|% 0,11
|
|Frank
|30,0322
|30,2131
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1854
|7,2214
|% 0,08
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|2,78
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,71
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|31,00
|
|Tam
|11.095
|11.165
|-49,00
|
|Yarım
|5.565
|5.606
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,08
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|0,60
|