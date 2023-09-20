***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.09.2023 11:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 20.09.2023 vadeli %4 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196358
BIST
'
12:477.836
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 51,58
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.820
En Yüksek
7.898
12:4727,0374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0326
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9665
12:4728,9458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1037
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
12:471.677,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.677,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.674,88
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ISBTR
|265.358,80
|1.061.435
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|91.314.795
|% 9,99
|
|UFUK
|77,60
|11.167.995
|% 9,99
|
|TARKM
|209,30
|16.264.703
|% 9,98
|
|IDEAS
|65,55
|37.131.566
|% 9,98
|
|PEGYO
|8,37
|73.423.416
|% -10,00
|
|LIDER
|122,40
|103.402.979
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|10.136.717
|% -9,98
|
|INGRM
|439,80
|342.221.275
|% -9,60
|
|KUTPO
|74,15
|74.207.856
|% -4,75
|
|THYAO
|223,60
|4.799.263.979
|% 2,29
|
|ISCTR
|22,72
|2.846.478.198
|% 3,18
|
|YKBNK
|16,59
|2.435.346.504
|% 2,98
|
|ALARK
|124,40
|2.255.356.813
|% -1,11
|
|KOZAL
|28,40
|1.979.844.031
|% 1,43
|
|YKBNK
|16,59
|2.435.346.504
|% 2,98
|
|ISCTR
|22,72
|2.846.478.198
|% 3,18
|
|EKGYO
|7,93
|637.420.027
|% 0,51
|
|SKBNK
|5,73
|452.644.355
|% 2,69
|
|ZOREN
|4,69
|362.726.683
|% 0,43
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0188
|27,0462
|% 0,15
|
|Euro
|28,9375
|28,9507
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,3479
|33,5151
|% -0,09
|
|Frank
|30,0121
|30,1929
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1857
|7,2217
|% 0,07
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,24
|
|Cumhuriyet
|11.302
|11.472
|-29,00
|
|Tam
|11.065
|11.141
|-25,00
|
|Yarım
|5.550
|5.594
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.797
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|0,05
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|-1,07
|