***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.09.2023 11:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 21.09.2023 vadeli %5,35 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusak notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196610
BIST
'
15:307.846
En Düşük
|Değişim
|: 1,64%
|| 126,57
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:3027,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1269
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:3028,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1205
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:301.672,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.672,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.230.487
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.563.999
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|ULAS
|17,00
|1.360.916
|% -4,49
|
|TUKAS
|9,66
|671.264.739
|% -4,45
|
|THYAO
|227,60
|6.407.964.616
|% 1,93
|
|AKBNK
|30,06
|5.314.595.141
|% 1,55
|
|YKBNK
|16,77
|5.300.189.391
|% 1,57
|
|ISCTR
|22,62
|4.739.222.441
|% 0,53
|
|TUPRS
|144,80
|4.206.582.348
|% 2,48
|
|YKBNK
|16,77
|5.300.189.391
|% 1,57
|
|ADESE
|2,26
|484.615.343
|% 6,10
|
|ISCTR
|22,62
|4.739.222.441
|% 0,53
|
|EKGYO
|7,89
|1.393.628.845
|% 1,15
|
|AKBNK
|30,06
|5.314.595.141
|% 1,55
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1161
|27,1217
|% 0,47
|
|Euro
|28,8642
|28,8859
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,1372
|33,3033
|% -0,18
|
|Frank
|29,8194
|29,9990
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2099
|7,2461
|% 0,57
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-13,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|-46,00
|
|Tam
|11.042
|11.126
|-24,00
|
|Yarım
|5.538
|5.586
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|-0,48
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45KUTPO
Yüzde 4.84 oranında artışla 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 332 adet işlem
-
15:43ASUZU
Yüzde 6.12 oranında artışla 251.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 814 adet işlem
-
15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de