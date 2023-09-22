***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.09.2023 15:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 22.09.2023 vadeli %4 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196845
BIST
'
17:158.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 42,07
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
17:1527,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0534
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1740
En Düşük
27,0615
17:1528,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
17:151.683,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,56
|Açılış
|: 1.683,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ADGYO
|30,14
|6.989.376
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.633.300
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|66.851.890
|% 9,99
|
|TETMT
|2.144,90
|55.527.301
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.706.680.771
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,10
|78.989.912
|% -8,84
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,44
|114.535.762
|% -7,12
|
|TUPRS
|155,00
|8.898.600.250
|% 4,87
|
|ISCTR
|25,10
|7.776.203.111
|% 8,47
|
|ASTOR
|142,00
|6.698.977.590
|% 1,07
|
|EREGL
|43,26
|5.495.051.389
|% 3,64
|
|EUPWR
|245,20
|5.439.209.927
|% 7,07
|
|ZOREN
|4,89
|1.602.315.657
|% 3,38
|
|ISCTR
|25,10
|7.776.203.111
|% 8,47
|
|YKBNK
|16,98
|3.677.042.179
|% -0,12
|
|KATMR
|2,26
|460.614.029
|% 9,71
|
|IHLAS
|1,15
|174.822.754
|% 7,48
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1574
|27,1740
|% 0,20
|
|Euro
|28,9805
|28,9917
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,2536
|33,4203
|% 0,03
|
|Frank
|29,8985
|30,0787
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2199
|7,2561
|% 0,16
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|7,66
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|8,69
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.129
|11.203
|13,00
|
|Yarım
|5.582
|5.625
|7,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|0,22
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|1,04
|