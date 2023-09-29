***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.09.2023 10:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 29.09.2023 vadeli %5,35 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198094
BIST
'
10:388.305
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 86,75
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3827,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1475
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3829,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1310
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:381.654,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,88
|Açılış
|: 1.654,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ISYAT
|11,66
|57.733.533
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|195.965.129
|% 9,99
|
|HATSN
|39,98
|889.146.391
|% 9,96
|
|SMART
|20,22
|63.885.100
|% 9,95
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|EUYO
|16,20
|1.022.899
|% -8,99
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|ADGYO
|28,12
|560.364.276
|% -4,74
|
|THYAO
|248,20
|3.646.420.776
|% 2,06
|
|TUPRS
|155,40
|1.577.026.036
|% -0,69
|
|YKBNK
|18,26
|1.372.098.389
|% 4,10
|
|AKBNK
|33,22
|1.216.651.274
|% 3,68
|
|GARAN
|53,35
|1.211.297.720
|% 4,40
|
|YKBNK
|18,26
|1.372.098.389
|% 4,10
|
|REEDR
|17,83
|1.104.924.875
|% 8,39
|
|ODAS
|13,56
|825.342.289
|% 1,42
|
|ZOREN
|5,29
|249.567.572
|% 1,93
|
|EKGYO
|8,07
|376.973.657
|% 0,62
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4377
|27,4545
|% 0,51
|
|Euro
|29,1395
|29,1624
|% 0,46
|
|Sterlin
|33,5346
|33,7028
|% 0,64
|
|Frank
|30,0677
|30,2488
|% 0,85
|
|Riyal
|7,3001
|7,3367
|% 0,28
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|6,48
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,87
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|11.002
|11.124
|36,00
|
|Yarım
|5.518
|5.585
|18,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.792
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,33
|20,36
|0,43
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,18
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51TMPOL
Yüzde 9.94 oranında artışla 64.15 lira fiyatla işlem gören hissede 467, 788 adet işlem
-
10:48EDATA
Yüzde 5.94 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 255, 896 adet işlem
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 87 artarak (% 0.87 ) 8, 754
-
10:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, YKBNK
-
10:47XU100
Endeks 8, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 25, 011.00 milyon TL de