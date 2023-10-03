***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.10.2023 14:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 03.10.2023 vadeli %4 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198919
BIST
'
16:488.537
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 50,12
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4827,5165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0673
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4828,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:481.615,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.616,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:48
|TARKM
|493,00
|229.602.105
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|438.395.818
|% 10,00
|
|POLTK
|7.747,60
|97.384.645
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,60
|8.557.408.054
|% -1,10
|
|PETKM
|22,02
|7.601.331.118
|% 6,79
|
|EREGL
|44,98
|4.539.862.541
|% 0,45
|
|SISE
|56,95
|4.198.670.199
|% 2,15
|
|ZOREN
|6,89
|4.096.586.676
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.096.586.676
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.601.331.118
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,33
|2.116.085.278
|% -0,83
|
|ODAS
|13,88
|2.566.663.042
|% 4,28
|
|KATMR
|2,68
|461.828.071
|% 9,84
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4882
|27,5165
|% 0,25
|
|Euro
|28,7856
|28,7971
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,1515
|33,3178
|% 0,24
|
|Frank
|29,7181
|29,8971
|% -0,16
|
|Riyal
|7,3103
|7,3469
|% 0,20
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|0,58
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.846
|10.939
|-1,00
|
|Yarım
|5.440
|5.486
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.743
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,65
|18,68
|0,10
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|0,05
|