***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.10.2023 14:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 03.10.2023 vadeli %5,35 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198939
BIST
'
16:478.533
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 46,38
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4727,5022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0530
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4728,8149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:471.616,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.616,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:47
|TARKM
|493,00
|229.472.939
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,60
|8.537.308.680
|% -1,10
|
|PETKM
|22,02
|7.594.191.493
|% 6,79
|
|EREGL
|45,02
|4.526.006.500
|% 0,54
|
|SISE
|56,95
|4.190.655.803
|% 2,15
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.447.428
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.447.428
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.594.191.493
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.106.014.858
|% -0,95
|
|ODAS
|13,88
|2.555.193.757
|% 4,28
|
|KATMR
|2,68
|428.421.422
|% 9,84
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4961
|27,5022
|% 0,19
|
|Euro
|28,7999
|28,8149
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,1561
|33,3224
|% 0,25
|
|Frank
|29,7254
|29,9045
|% -0,14
|
|Riyal
|7,3101
|7,3468
|% 0,20
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.854
|10.947
|7,00
|
|Yarım
|5.444
|5.490
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.745
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|90,74
|90,74
|0,03
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02OZKGY
Yüzde 8.18 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 759, 956 adet işlem
-
17:02OZKGY
Yüzde 8.18 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 759, 956 adet işlem
-
17:01VBTYZ
Yüzde 9.96 oranında artışla 120.30 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 082 adet işlem
-
17:00SAYAS
Yüzde 9.66 oranında artışla 135.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 538, 946 adet işlem
-
16:59XU100
Endeks 8, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 126, 869.00 milyon TL de