***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.10.2023 11:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 06.10.2023 vadeli %5,35 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200745
BIST
'
12:378.484
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,01
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3727,6342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0816
|Açılış
|: 27,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3729,1564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0271
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:371.617,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.617,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:37
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.563.317
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|BJKAS
|46,22
|61.775.681
|% -4,90
|
|ICUGS
|9,02
|3.801.624
|% -4,85
|
|EKGYO
|8,69
|3.699.978.589
|% 5,72
|
|PETKM
|23,90
|3.480.169.238
|% 1,70
|
|THYAO
|240,50
|2.961.862.714
|% -0,41
|
|EREGL
|44,60
|2.408.721.572
|% 0,77
|
|KCHOL
|158,50
|2.081.994.407
|% 1,08
|
|EKGYO
|8,69
|3.699.978.589
|% 5,72
|
|ZOREN
|7,06
|1.267.237.901
|% 1,15
|
|IHLAS
|1,37
|200.574.242
|% 5,38
|
|SKBNK
|7,15
|1.038.492.749
|% 2,58
|
|PETKM
|23,90
|3.480.169.238
|% 1,70
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6150
|27,6342
|% 0,30
|
|Euro
|29,1493
|29,1564
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6086
|33,7772
|% 0,35
|
|Frank
|30,1400
|30,3216
|% 0,22
|
|Riyal
|7,3434
|7,3802
|% 0,27
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,98
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|5,04
|
|Cumhuriyet
|11.134
|11.303
|14,00
|
|Tam
|10.883
|10.989
|-18,00
|
|Yarım
|5.458
|5.511
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.756
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,62
|18,65
|0,06
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|0,00
|