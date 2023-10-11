***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.10.2023 11:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 11.10.2023 vadeli %4 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204113
BIST
'
13:008.409
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -34,01
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
13:0027,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0182
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
13:0029,4219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0090
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
13:001.668,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.668,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,59
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ACSEL
|117,70
|75.300.263
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.505.662
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|90.870.388
|% -9,95
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|IHAAS
|20,34
|305.469.410
|% -8,87
|
|ARENA
|30,26
|108.897.270
|% -7,06
|
|TETMT
|2.602,60
|23.480.123
|% -7,05
|
|THYAO
|232,20
|2.885.926.199
|% -2,48
|
|DMRGD
|22,16
|2.702.565.454
|% 1,19
|
|PETKM
|24,46
|2.446.801.168
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,54
|2.288.576.497
|% 2,90
|
|YKBNK
|19,56
|2.244.218.690
|% 1,77
|
|ZOREN
|6,29
|1.110.935.848
|% -1,56
|
|ODAS
|13,92
|1.853.277.455
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,26
|977.605.848
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,16
|2.702.565.454
|% 1,19
|
|YKBNK
|19,56
|2.244.218.690
|% 1,77
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7279
|27,7370
|% 0,07
|
|Euro
|29,4190
|29,4282
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,9787
|34,1491
|% 0,10
|
|Frank
|30,6068
|30,7912
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3719
|7,4089
|% 0,08
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|9,58
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|9,50
|
|Cumhuriyet
|11.572
|11.747
|67,00
|
|Tam
|11.329
|11.408
|12,00
|
|Yarım
|5.682
|5.726
|11,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.863
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|19,69
|19,72
|0,26
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-0,29
|