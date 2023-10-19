***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
19.10.2023 15:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 20.10.2023 vadeli %4 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207708
BIST
'
16:117.858
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 15,24
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:1127,9972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:1129,6830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1604
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:111.758,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.758,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MEKAG
|44,24
|5.003.323
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|124.016.043
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|104.219.261
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|193.084.491
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.313.478
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.036.158
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|BMSCH
|19,14
|137.781.629
|% -7,54
|
|ENSRI
|34,78
|167.061.325
|% -7,15
|
|THYAO
|217,90
|5.820.910.991
|% 0,65
|
|TUPRS
|136,70
|4.237.077.280
|% -3,19
|
|PETKM
|21,52
|2.747.114.503
|% -0,09
|
|BRSAN
|966,40
|2.638.494.327
|% 4,14
|
|YKBNK
|18,69
|2.567.265.828
|% 1,25
|
|EKGYO
|7,34
|1.626.092.842
|% 0,14
|
|ZOREN
|5,89
|981.995.979
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,69
|2.567.265.828
|% 1,25
|
|PETKM
|21,52
|2.747.114.503
|% -0,09
|
|ODAS
|11,92
|1.218.637.727
|% 0,25
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9931
|27,9975
|% -0,01
|
|Euro
|29,6781
|29,6959
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,9065
|34,0765
|% 0,13
|
|Frank
|31,1114
|31,2988
|% 0,39
|
|Riyal
|7,4409
|7,4782
|% 0,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.759
|6,82
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.868
|11.949
|-46,00
|
|Yarım
|5.952
|6.000
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.967
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|0,02
|
|B. Petrol
|90,51
|90,51
|-0,99
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23GEDIK
Yüzde 7.25 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 653, 786 adet işlem
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16:22PEGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 390, 428 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13 kaybederek (% -0.19 ) 6, 805
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEKAG, DOFER, RAYSG, SODSN, A1CAP, OSMEN, VKING, EUKYO, QNBFB, INGRM
-
16:21
GRSEL, TARKM, ATAGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında