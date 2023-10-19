***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
19.10.2023 15:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 20.10.2023 vadeli %5,35 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur)'dur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207710
BIST
'
16:147.860
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 17,17
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:1427,9969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0029
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:1429,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1544
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:141.756,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.756,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:12
|RAYSG
|100,10
|32.983.767
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.024.868
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|104.987.543
|% 10,00
|
|INTEM
|259,60
|124.016.043
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.769.260
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.115.553
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|BMSCH
|19,10
|139.398.101
|% -7,73
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|POLTK
|9.600,80
|23.821.221
|% -6,75
|
|THYAO
|217,80
|5.945.075.247
|% 0,60
|
|TUPRS
|136,70
|4.264.725.394
|% -3,19
|
|PETKM
|21,50
|2.764.118.267
|% -0,19
|
|BRSAN
|969,00
|2.663.523.458
|% 4,42
|
|YKBNK
|18,67
|2.580.451.882
|% 1,14
|
|EKGYO
|7,34
|1.646.137.357
|% 0,14
|
|ZOREN
|5,89
|995.271.649
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,67
|2.580.451.882
|% 1,14
|
|PETKM
|21,50
|2.764.118.267
|% -0,19
|
|ODAS
|11,91
|1.227.982.045
|% 0,17
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9925
|27,9975
|% -0,01
|
|Euro
|29,6626
|29,6783
|% 0,53
|
|Sterlin
|33,9111
|34,0812
|% 0,15
|
|Frank
|31,1161
|31,3035
|% 0,40
|
|Riyal
|7,4435
|7,4808
|% 0,10
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|5,93
|
|Altın Gr.
|1.759
|1.759
|6,87
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.873
|11.954
|-41,00
|
|Yarım
|5.955
|6.002
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.968
|3.001
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,57
|0,02
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-1,00
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:26XU100
Endeks 7, 855 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 72, 776.00 milyon TL de
-
16:26BRSAN
Yüzde 4.33 oranında artışla 968.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 802 adet işlem
-
16:24NIBAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 362 adet işlem
-
16:23GEDIK
Yüzde 7.25 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 653, 786 adet işlem
-
16:22PEGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 390, 428 adet işlem