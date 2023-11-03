TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|86,90
|307.778.098
|% 10,00
|ACSEL
|124,30
|86.092.027
|% 10,00
|KSTUR
|2.262,70
|13.214.168
|% 10,00
|OBASE
|36,74
|104.860.720
|% 10,00
|EKIZ
|59,40
|6.473.285
|% 10,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|28,3770
|28,3801
|% 0,20
|Euro
|30,4286
|30,4816
|% 1,05
|Sterlin
|35,0376
|35,2133
|% 1,59
|Frank
|31,4425
|31,6319
|% 0,90
|Riyal
|7,5432
|7,5810
|% 0,13
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|Platin
|931,04
|937,05
|% 0,66
|Paladyum
|1.120,11
|1.124,96
|% 0,66
|Brent Pet.
|85,09
|85,09
|% 0,66
|Altın Ons
|1.992,42
|1.992,85
|% 0,66
Seans Raporu 18:05
- 17:58VAKBN Yüzde 4.47 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 070, 475 adet işlem
- 17:57TETMT Yüzde 5.70 oranında artışla 2, 800.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835 adet işlem
- 17:55KRONT Yüzde 5.30 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 598 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 18 artarak (% 0.61 ) 6, 674
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, IDEAS, VANGD, ORMA, BALAT, MARTI, EUKYO, BRKSN, KSTUR, MARKA