***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.11.2023 17:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 09.11.2023 vadeli %5,35 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216304
BIST
'
17:317.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,16
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:3128,5225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0717
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:3130,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0858
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:311.788,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.788,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:31
|REEDR
|24,42
|1.037.302.408
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,00
|6.717.102.307
|% 0,61
|
|TABGD
|186,00
|5.200.262.933
|% 3,74
|
|ISCTR
|20,24
|3.583.725.039
|% -2,41
|
|PETKM
|21,46
|3.104.378.369
|% 4,79
|
|TUPRS
|151,10
|2.820.663.170
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,86
|1.213.116.173
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,24
|3.583.725.039
|% -2,41
|
|PETKM
|21,46
|3.104.378.369
|% 4,79
|
|YKBNK
|17,07
|2.388.784.486
|% 0,23
|
|ADESE
|2,11
|209.725.617
|% 0,96
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4699
|28,5225
|% 0,25
|
|Euro
|30,5912
|30,6016
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,8642
|35,0391
|% 0,03
|
|Frank
|31,5261
|31,7161
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5747
|7,6127
|% 0,18
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|871,01
|872,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,11
|1.025,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.957,03
|1.957,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:31
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