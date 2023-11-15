***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.11.2023 10:04
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 14.11.2023 vadeli %5.35 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218011
BIST
'
12:317.682
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,11
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:3128,6714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0396
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:3131,1201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0665
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:311.816,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,83
|Açılış
|: 1.816,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:31
|MAALT
|968,00
|173.110.332
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.810.208
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|121.562.185
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,40
|3.531.510.453
|% -0,30
|
|MIATK
|818,00
|2.337.651.534
|% 0,37
|
|REEDR
|27,68
|1.588.848.775
|% 9,93
|
|EREGL
|38,62
|1.432.581.087
|% 1,21
|
|TUPRS
|151,80
|1.394.362.562
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,38
|832.542.689
|% -1,47
|
|IHLAS
|1,43
|147.427.019
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|149.284.912
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.588.848.775
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,34
|922.785.318
|% 0,31
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6674
|28,6714
|% 0,14
|
|Euro
|31,1102
|31,1201
|% -0,21
|
|Sterlin
|35,6203
|35,7989
|% -0,17
|
|Frank
|32,1257
|32,3192
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6209
|7,6592
|% 0,14
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,33
|% 0,66
|
|Platin
|891,06
|892,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,85
|1.027,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,28
|1.971,58
|% 0,66
|