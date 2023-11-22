***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.11.2023 17:01
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 22.11.2023 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219370
BIST
'
17:537.995
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -51,38
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
17:5328,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0614
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8395
En Düşük
28,7116
17:5331,3157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1298
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,3060
17:531.855,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.855,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BAGFS
|35,42
|249.152.020
|% 10,00
|
|TARKM
|732,00
|693.951.092
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.715.951
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.642.290
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.933.288
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,68
|286.512.508
|% -8,56
|
|THYAO
|261,00
|8.556.148.787
|% -2,79
|
|TUPRS
|155,90
|5.878.662.180
|% 0,91
|
|ASELS
|46,44
|3.794.452.344
|% -0,04
|
|AKBNK
|30,80
|2.511.915.693
|% -0,45
|
|MIATK
|43,84
|2.497.682.763
|% -7,51
|
|EKGYO
|7,61
|1.571.940.563
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,27
|1.279.939.909
|% -3,45
|
|YKBNK
|17,16
|2.210.541.351
|% -0,46
|
|ZOREN
|5,05
|603.910.980
|% -0,98
|
|ISCTR
|21,20
|2.154.655.389
|% -0,47
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8345
|28,8389
|% 0,21
|
|Euro
|31,3059
|31,3157
|% -0,41
|
|Sterlin
|35,9018
|36,0819
|% -0,18
|
|Frank
|32,4418
|32,6372
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6653
|7,7037
|% 0,19
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|921,98
|923,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,29
|1.055,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,96
|78,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,46
|1.996,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
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17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
-
17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
-
17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem