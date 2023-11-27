***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
27.11.2023 17:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 27.11.2023 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220248
BIST
'
18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0526
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0218
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.868,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.532.572
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.441.642
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.384.685
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.677.957
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.315.522
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.512.257
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.151.905
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.391.300
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.360.300
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.413.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.804.545
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8939
|28,9112
|% 0,18
|
|Euro
|31,6191
|31,6275
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3506
|36,5329
|% 0,18
|
|Frank
|32,6746
|32,8714
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6858
|7,7244
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,77
|% 0,66
|
|Platin
|921,48
|922,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,32
|1.065,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,45
|2.013,73
|% 0,66
|