***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.12.2023 16:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 04.12.2023 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221996
BIST
'
17:217.897
En Düşük
|Değişim
|: -1,99%
|| -160,52
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.897
En Yüksek
8.112
17:2128,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0484
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:2131,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0480
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
17:211.886,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,86
|Açılış
|: 1.886,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CMBTN
|1.958,00
|77.163.885
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|126.963.931
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|186.759.643
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|372.263.252
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.989.572
|% 9,99
|
|LUKSK
|73,35
|17.081.600
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.932.190
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.797.425
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|86.549.875
|% -9,98
|
|DAPGM
|32,14
|533.732.873
|% -9,97
|
|THYAO
|252,25
|5.818.316.040
|% -2,61
|
|ISCTR
|22,84
|5.498.793.067
|% 1,96
|
|YKBNK
|20,66
|4.279.306.736
|% 1,87
|
|AKBNK
|36,98
|4.011.452.192
|% 1,15
|
|BINHO
|330,00
|3.217.702.409
|% -4,97
|
|EKGYO
|7,47
|2.123.166.400
|% 1,22
|
|ISCTR
|22,84
|5.498.793.067
|% 1,96
|
|YKBNK
|20,66
|4.279.306.736
|% 1,87
|
|ODAS
|10,36
|1.612.693.346
|% -4,95
|
|IHLAS
|1,18
|181.626.502
|% -3,28
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9230
|28,9303
|% 0,17
|
|Euro
|31,2495
|31,2625
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,3059
|36,4880
|% 0,13
|
|Frank
|32,9747
|33,1733
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6891
|7,7276
|% 0,16
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,19
|% 0,66
|
|Platin
|908,03
|909,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,55
|972,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,80
|75,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,72
|2.029,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36PKENT
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 264.75 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 590 adet işlem
-
17:34TATEN
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 35.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 473, 589 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 7, 915 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 77 altında . İşlem hacmi 80, 901.00 milyon TL de
-
17:32DOGUB
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 345, 377 adet işlem
-
17:30EUPWR
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 159.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 609 adet işlem