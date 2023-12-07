***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.12.2023 16:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 07.12.2023 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223693
BIST
'
16:587.818
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -36,94
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:5828,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0197
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:5831,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1136
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:581.896,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,29
|Açılış
|: 1.896,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ATATP
|97,90
|256.849.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.618.986
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.946.039
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.768.765
|% 9,92
|
|YAYLA
|7,23
|23.148.575
|% 9,88
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|ICBCT
|17,10
|208.595.331
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.425.016
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.971.070
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|THYAO
|251,00
|5.475.734.367
|% -0,10
|
|TUPRS
|150,90
|3.219.330.281
|% 0,67
|
|YKBNK
|19,51
|3.103.456.262
|% -4,46
|
|ASTOR
|104,50
|2.447.635.624
|% 2,96
|
|AKBNK
|35,14
|2.384.131.066
|% -3,73
|
|EKGYO
|7,42
|1.760.077.615
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,51
|3.103.456.262
|% -4,46
|
|ISCTR
|22,06
|2.179.100.283
|% -2,65
|
|ODAS
|9,93
|860.982.309
|% -1,78
|
|ZOREN
|4,79
|382.316.559
|% -0,62
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9285
|28,9320
|% 0,07
|
|Euro
|31,2359
|31,2504
|% 0,36
|
|Sterlin
|36,3110
|36,4931
|% 0,32
|
|Frank
|32,9367
|33,1351
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6912
|7,7297
|% 0,08
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|910,64
|912,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,15
|991,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,29
|75,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,81
|2.039,08
|% 0,66
|