***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.12.2023 16:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 08.12.2023 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224059
BIST
'
16:437.983
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,89
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:4328,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0669
|Açılış
|: 28,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:4331,1794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0857
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:431.883,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.883,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,35
BIST En Aktif Hisseler16:43
|LIDER
|62,15
|180.438.634
|% 10,04
|
|IHYAY
|3,19
|34.605.273
|% 10,00
|
|KRTEK
|30,58
|61.355.213
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|82.678.055
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.502.345
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.786.319
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.891.854
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|257,25
|5.003.898.824
|% -0,96
|
|AGROT
|14,48
|2.425.177.368
|% 2,26
|
|ISCTR
|22,62
|2.306.913.917
|% 0,80
|
|YKBNK
|19,88
|2.142.670.524
|% -0,05
|
|TCELL
|58,40
|2.042.605.594
|% 0,69
|
|EKGYO
|7,86
|1.767.190.244
|% 2,61
|
|AGROT
|14,48
|2.425.177.368
|% 2,26
|
|YKBNK
|19,88
|2.142.670.524
|% -0,05
|
|ISCTR
|22,62
|2.306.913.917
|% 0,80
|
|IHLGM
|1,67
|119.270.078
|% 0,60
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9755
|28,9849
|% 0,23
|
|Euro
|31,1664
|31,1794
|% -0,27
|
|Sterlin
|36,2662
|36,4481
|% -0,09
|
|Frank
|32,8554
|33,0533
|% -0,14
|
|Riyal
|7,7036
|7,7423
|% 0,22
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|920,09
|922,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,72
|982,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,67
|75,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,21
|2.021,62
|% 0,66
|