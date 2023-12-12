***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.12.2023 14:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 12.12.2023 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224874
BIST
'
15:467.742
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,23
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4629,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0408
|Açılış
|: 29,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4631,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1480
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:461.857,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.857,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:44
|CATES
|83,60
|10.710.414
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|160.107.991
|% 9,98
|
|EDIP
|18,73
|229.611.983
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|459.248.328
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.598.149
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.477.181
|% -9,96
|
|LIDER
|50,50
|213.391.220
|% -9,74
|
|THYAO
|249,60
|6.692.235.382
|% 1,34
|
|TUPRS
|148,30
|3.250.769.789
|% -0,34
|
|AKBNK
|36,88
|3.150.048.399
|% 5,67
|
|ISCTR
|22,64
|3.030.116.532
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.458.088.927
|% 4,44
|
|EKGYO
|7,46
|1.229.081.013
|% -0,67
|
|AGROT
|14,02
|2.249.077.535
|% -8,19
|
|ISCTR
|22,64
|3.030.116.532
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.458.088.927
|% 4,44
|
|AKBNK
|36,88
|3.150.048.399
|% 5,67
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0398
|29,0435
|% 0,15
|
|Euro
|31,3751
|31,3930
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,4089
|36,5915
|% 0,32
|
|Frank
|33,1012
|33,3006
|% 0,68
|
|Riyal
|7,7195
|7,7582
|% 0,17
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|926,66
|928,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,48
|982,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,59
|75,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,48
|1.988,73
|% 0,66
|