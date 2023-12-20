***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.12.2023 16:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 20.12.2023 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227400
BIST
'
16:377.665
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
|| -61,31
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.625
En Yüksek
7.764
16:3729,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0353
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1366
En Düşük
29,0102
16:3731,9527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0089
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
16:371.904,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.904,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.902,81
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ISGSY
|23,76
|56.645.453
|% 10,00
|
|TETMT
|3.355,00
|15.212.318
|% 10,00
|
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|98.314.686
|% 9,99
|
|KONKA
|49,38
|168.878.850
|% 9,98
|
|ISBTR
|459.000,00
|2.295.000
|% -10,00
|
|KBORU
|47,66
|1.836.502.953
|% -9,99
|
|DERHL
|10,02
|4.084.142
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|44.322.928
|% -9,95
|
|SRVGY
|335,25
|83.189.012
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|4.549.115.721
|% -1,06
|
|ISCTR
|23,92
|2.544.225.620
|% 0,42
|
|AKBNK
|39,46
|2.423.867.581
|% 1,49
|
|TUPRS
|149,10
|2.318.139.057
|% 1,22
|
|EREGL
|42,10
|2.227.107.199
|% -2,68
|
|BEGYO
|2,73
|542.143.791
|% -8,08
|
|YKBNK
|20,60
|2.207.441.601
|% -0,19
|
|ISCTR
|23,92
|2.544.225.620
|% 0,42
|
|EKGYO
|7,12
|685.800.910
|% 0,28
|
|ODAS
|8,70
|727.124.641
|% -2,68
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1309
|29,1350
|% 0,15
|
|Euro
|31,9417
|31,9570
|% -0,01
|
|Sterlin
|36,7768
|36,9613
|% -0,36
|
|Frank
|33,6059
|33,8083
|% -0,18
|
|Riyal
|7,7410
|7,7798
|% 0,11
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,13
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|963,83
|965,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.222,48
|1.229,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,13
|80,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,10
|2.034,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50USAK
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 10.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 892 adet işlem
-
16:49KNFRT
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 717, 190 adet işlem
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 77 kaybederek (% -0.66 ) 8, 334
-
16:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, TRKCM, YKBNK
-
16:48XU100
Endeks 7, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 45, 709.00 milyon TL de