***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.01.2024 12:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 02.01.2024 vadeli %4.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231236
BIST
'
13:467.579
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 109,12
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:4629,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2071
|Açılış
|: 29,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7258
En Düşük
29,4693
13:4632,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0471
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:461.982,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,10
|Açılış
|: 1.982,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:46
|KUYAS
|58,90
|43.836.458
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|624.473.348
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|51.049.728
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.875.790
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,27
|243.898.971
|% -8,19
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,40
|78.228.416
|% -6,78
|
|NTGAZ
|21,94
|119.551.105
|% -5,02
|
|GUBRF
|169,10
|5.426.925.118
|% 9,95
|
|THYAO
|235,90
|3.207.119.949
|% 3,19
|
|EREGL
|41,98
|1.808.090.848
|% 2,39
|
|YKBNK
|19,73
|1.744.267.231
|% 0,97
|
|AKBNK
|36,84
|1.408.755.012
|% 0,88
|
|SKBNK
|4,31
|859.223.084
|% 0,23
|
|EKGYO
|7,06
|739.867.041
|% 2,62
|
|YKBNK
|19,73
|1.744.267.231
|% 0,97
|
|BEGYO
|3,04
|170.658.652
|% 4,11
|
|ISCTR
|23,48
|1.286.263.794
|% 0,51
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7171
|29,7205
|% 0,70
|
|Euro
|32,7245
|32,7446
|% 0,14
|
|Sterlin
|37,6402
|37,8290
|% 0,56
|
|Frank
|34,9126
|35,1229
|% -0,16
|
|Riyal
|7,9032
|7,9428
|% 0,71
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,02
|24,05
|% 0,66
|
|Platin
|996,11
|998,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.107,96
|1.112,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,86
|78,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,83
|2.075,13
|% 0,66
|