***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.01.2024 13:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 11.01.2024 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238401
BIST
'
14:227.910
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 36,02
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.874
En Yüksek
7.950
14:2230,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0460
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
14:2233,0853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1972
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
14:221.960,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.960,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler14:22
|MRSHL
|1.870,00
|179.066.348
|% 10,00
|
|MERIT
|78,65
|23.645.883
|% 10,00
|
|DOGUB
|18,46
|124.739.357
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|66.021.050
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|457.468.487
|% 9,92
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|AVGYO
|9,44
|100.039.978
|% -7,45
|
|POLTK
|17.290,00
|129.952.835
|% -7,19
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|SUMAS
|232,00
|1.390.623
|% -4,41
|
|THYAO
|247,40
|4.156.213.519
|% -1,00
|
|EREGL
|44,32
|4.084.633.243
|% -1,60
|
|ISCTR
|25,80
|3.260.509.538
|% 0,39
|
|AKBNK
|41,28
|2.572.401.937
|% 1,33
|
|YKBNK
|23,52
|2.376.268.931
|% -0,17
|
|ISCTR
|25,80
|3.260.509.538
|% 0,39
|
|YKBNK
|23,52
|2.376.268.931
|% -0,17
|
|EREGL
|44,32
|4.084.633.243
|% -1,60
|
|SKBNK
|4,50
|377.603.531
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,23
|662.915.245
|% -0,24
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0021
|30,0060
|% 0,15
|
|Euro
|33,0520
|33,0853
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1800
|38,3714
|% 0,40
|
|Frank
|35,1266
|35,3382
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9770
|8,0170
|% 0,17
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,04
|23,07
|% 0,66
|
|Platin
|927,77
|930,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,16
|1.018,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,92
|2.034,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37OBASE
Yüzde 6.57 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 521, 834 adet işlem
-
14:36HATEK
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 486, 589 adet işlem
-
14:35BEGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 479, 112 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.36 ) 8, 596
-
14:34XU100
Endeks 7, 916 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 52, 854.00 milyon TL de