***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.01.2024 17:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 12.01.2024 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239108
BIST
'
18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 90,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,1042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1165
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0587
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.980,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 24,94
|Açılış
|: 1.980,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|AYCES
|847,00
|251.176.483
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|KRSTL
|12,02
|208.522.577
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|GARAN
|67,80
|4.467.596.819
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0984
|30,1042
|% 0,39
|
|Euro
|32,9567
|32,9653
|% -0,19
|
|Sterlin
|38,2411
|38,4329
|% 0,24
|
|Frank
|35,1712
|35,3831
|% 0,36
|
|Riyal
|8,0010
|8,0412
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|915,41
|917,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,56
|983,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,46
|78,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,60
|2.045,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
-
17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE