***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.01.2024 14:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 15.01.2024 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240054
BIST
'
16:578.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,96
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:5730,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:5732,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0136
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:571.987,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.987,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:55
|IMASM
|13,64
|149.804.383
|% 10,00
|
|PKENT
|267,00
|192.662.065
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.578.109
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.841.537
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.124.756
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|192.039.829
|% -10,00
|
|SAMAT
|43,98
|321.890.196
|% -9,28
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,89
|50.574.139
|% -6,13
|
|IZFAS
|14,32
|58.157.416
|% -6,04
|
|THYAO
|252,25
|6.329.492.264
|% 0,50
|
|KCHOL
|161,30
|4.956.234.675
|% 3,73
|
|AKBNK
|43,00
|4.688.489.552
|% -0,60
|
|ISCTR
|25,40
|3.903.338.619
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,48
|3.548.765.211
|% -2,01
|
|YKBNK
|22,48
|3.548.765.211
|% -2,01
|
|ISCTR
|25,40
|3.903.338.619
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|276.377.695
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,27
|938.092.188
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,00
|4.688.489.552
|% -0,60
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1013
|% 0,01
|
|Euro
|32,9622
|32,9735
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,1846
|38,3761
|% -0,15
|
|Frank
|35,1113
|35,3228
|% -0,18
|
|Riyal
|8,0020
|8,0421
|% -0,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|913,97
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|974,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,32
|77,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,64
|2.053,93
|% 0,66
|