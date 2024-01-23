***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.01.2024 15:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 23.01.2024 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242212
BIST
'
18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0226
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1074
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8315
18:051.972,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.972,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.096.037
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.458.237
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.928.375
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.541.987
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.032.929
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|121.919.702
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.465.690
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.411.696.283
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,02
|5.103.093.044
|% -5,09
|
|KCHOL
|151,20
|3.899.116.503
|% -2,01
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|EKGYO
|9,40
|3.492.853.016
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,93
|434.267.109
|% 1,05
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|KATMR
|2,19
|327.601.561
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2724
|30,2788
|% 0,07
|
|Euro
|32,8412
|32,8568
|% -0,33
|
|Sterlin
|38,3010
|38,4930
|% -0,09
|
|Frank
|34,6374
|34,8460
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0483
|8,0887
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|901,53
|903,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,39
|958,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,85
|79,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,05
|2.025,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
-
17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem